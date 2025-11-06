来年３月開幕の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）へ向け、井端ジャパンが本格始動する。ＮＰＢ組のみで行われる野球日本代表・侍ジャパンの宮崎強化合宿が６日からスタート。ＭＬＢ組の面々が不参加とはいえ、この機会を利用して井端弘和監督（５０）ら侍首脳陣は国内組の代表メンバーたちに「ある意識」を徹底させるという。それは「『１秒』への意識とこだわり」。ＷＢＣで採用されるルールは国内組が普段