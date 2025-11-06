元プロボクサーで俳優の赤井英和が、10月31日にテレビ朝日で放送されたバラエティ番組『しくじり先生 俺みたいになるな!!』(毎月第4金曜24:45〜25:15)に出演した。『しくじり先生 俺みたいになるな!!』より(C)テレビ朝日同番組は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる、反面教師バラエティー。現在66歳の赤井がボクシングをはじめたのは高校時代。