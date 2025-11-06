?ゴールデンボーイ?となれるか。開幕まで約３か月となった２０２６年ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを期待されるのが、スノーボード男子ビッグエア＆スロープスタイルの木俣椋真（２３＝ヤマゼン）だ。２２年北京五輪はあと一歩で代表を逃すも、２５年世界選手権ではビッグエアで金メダルを獲得した。悔しさを力に変えたスノーボーダーが本紙のインタビューに応じ、祭典への思いを激白。今月末から始まるＷ杯で弾みをつけ、悲願