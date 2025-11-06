天龍プロジェクトの１ＤＡＹトーナメント「龍魂杯」昨年度覇者の神谷英慶（３３＝大日本プロレス）が、同門の橋本大地（３３）との３０周年再現マッチを狙っている。神谷は大地、吉田和正の大日本勢とともに出陣。５日に都内で行われた会見では、欠席した大地がメッセージで「上位３人を大日本勢で独占して、決勝は大日本提供マッチにしてみせます」と怪気炎。決勝で同門対決が実現すれば、組み合わせはブロックの関係で神谷対