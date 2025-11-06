女子プロレス「スターダム」の?妖精?なつぽい（３０）の逆襲劇が始まる。親友の自主興行「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭＣｈａｐｔｅｒIX」（１０日、新宿フェイス）への出場が決定。Ｓａｒｅｅｅから放たれた?飼い殺し?発言に対し、複雑な胸中を明かした。同大会のメインイベントで、なつぽいはセンダイガールズの橋本千紘と組み、Ｓａｒｅｅｅ＆鈴季すずと対戦する。１０月２８日に行われた記者会見では、Ｓａｒｅｅｅから「最近の