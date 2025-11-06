準暴力団「怒羅権」の創設メンバーで強盗致傷などの罪に問われた汪楠被告の裁判員裁判で東京地裁は５日、懲役１３年の実刑判決を言い渡した。起訴状などによると、２０２３年３月に都内のマンションの一室にガスの点検作業員を装い、複数人の男が侵入。室内にいた中国人の男女２人を結束バンドで緊縛し、現金やノートパソコンなどを奪った。その過程で犯行グループのモンゴル人１人が被害者の反撃によって死亡した。犯行グルー