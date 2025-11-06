侍ジャパンに選出されている巨人の岡本和真内野手（２９）が５日、井端監督から主軸の役割を期待された。１５、１６日の韓国戦（東京Ｄ）に出場予定の主砲について井端監督は「当然そこ（中軸）は考えています」と明かした。家庭の事情により６日から始まる宮崎での侍ジャパンの合宿には遅れて合流予定。この日はＧ球場でノックやティー打撃などで調整した岡本は「けがのないように。しっかり準備して練習していきたい」と意