Ｊ２磐田は５日、静岡・磐田市内でアウェー・山口戦（９日）に向け調整した。故障で戦列を離れていたＤＦリカルドグラッサは前節の長崎戦で５試合ぶりに復帰し、２位の強豪の完封に大きく貢献。頼れる助っ人は「ＤＦとしては無失点が一番」と声を大にした。たまったうっぷんを晴らす。グラッサは今季春先に一度目の離脱を経験し、復帰以降は安定して先発を続けてきたが、９月２０日の藤枝戦を最後に二度目の離脱を強いられた。