NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝59.60（-0.96-1.59%） ニューヨーク原油の当限は続落。供給過剰懸念が根強いなか、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週報で原油在庫が増加したことが重しとなった。需要の端境期にあることから製油所稼働率は８６．０％まで低下し、原油消費が鈍っていることが原油在庫を押し上げている。低調に推移する原油輸入量が日量５９２万４０００バレルまで回復したこと