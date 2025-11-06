元ＳＫＥ４８のメンバーでフリーの柴田阿弥アナウンサーがファンからの応援に喜ぶ姿を見せた。先日、キャスターを務めた番組「ＡＢＥＭＡヒルズ」が終了した柴田。６日までに自身のＳＮＳを更新し、「アベヒルお疲れ様の記念にファンの有志の皆様からプリザーブドフラワーを頂きました」とプレゼントを胸に抱く姿を公開した。「本当に本当にありがとうございます！可愛いしとっても綺麗だよ〜〜」と喜び、「お花が事務所に届