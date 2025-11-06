※経済指標 ＊ADP雇用統計（10月）22:15 結果4.2万人 予想3.0万人前回-2.9万人（-3.2万人から修正） ＊ISM非製造業景気指数（10月）0:00 結果52.4 予想50.8前回50.0 ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0:30 原油+520.2万（4億2117万） ガソリン-472.9万（2億0601万） 留出油 -64.3万（1億1155万） （クッシング地区） 原油+30万（2287万） ＊（）は在庫総量 ※発言・ニュ&#12540