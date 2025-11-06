「有力馬次走報」（５日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆天皇賞・秋でＧ１初制覇を飾ったマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚久）は、状態に問題がなければジャパンＣ（３０日・東京、芝２４００メートル）への出走を目指す。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。なお、同馬は５日に宮城県の山元トレ