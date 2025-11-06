中国人民銀行は中国本土外でのデジタル人民元の利便性を高めることで人民元の国際化を推し進めようとしている（イメージ画像：toa55／PIXTA）【写真】中国銀行（香港）のデジタル人民元サービスを紹介するウェブページ。香港での人民元決済を推進する先兵でもある香港で、中国のデジタル人民元での支払いが可能な店舗が一段と増えている。デジタル人民元は中国人民銀行（中央銀行）が発行する世界の主要国で初めての中央銀行デジタ