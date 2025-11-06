広島叡智学園中学校・高等学校の第1期生45人が2025年3月に卒業した（写真：広島叡智学園提供）【写真】広島叡智学園は瀬戸内海のほぼ中央に位置する大崎上島にある。自然に囲まれ設備もかなり充実している2025年3月、国際バカロレア認定校の広島県立広島叡智学園中学校・高等学校（以下、広島叡智学園）から、第1期生45人が巣立っていった。しかも延べ105人が海外大学に合格（25年6月30日現在）。国内の高校でもトップクラスの実績