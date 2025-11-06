【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』が、12月3日と12月10日にフジテレビで放送されることが決定。 第1弾出演アーティストとして、Snow Man、SixTONES、aiko、HANA、ILLIT、Number_i、徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）ら29組が発表された。 ■第1弾出演アーティスト ＜第1夜＞生田絵梨花CUTIE STREETTHE RAMPAGESnow Man