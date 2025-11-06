プロ野球・日本ハムは5日、松本哲也氏が野手コーチに就任したことを発表しました。松本氏は2006年のドラフトで育成3位として巨人に入団。2009年には129試合に出場、打率.293をマークするなど新人王とゴールデングラブ賞を獲得しました。2017年シーズンに引退後、2018年から巨人のコーチとして活躍し、巨人女子チームのコーチを経て2025年シーズンは巨人1軍の外野守備兼走塁を担当しました。