「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（５日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉新馬−もちの木賞と無傷２連勝中のパイロマンサー（牡、吉村）はＵＡＥダービー（２６年３月２８日・ＵＡＥメイダン、ダート１９００メートル）を目標としたプランを検討中。「そこから逆算してどこかに使いたい」と吉村師。ファンタジーＳ１２着の僚馬アンヘリータス（牝）は