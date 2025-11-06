【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が、2026年6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されることが決定。11月5日に、記者発表会が開催された。 記者発表会には、主催者代表として実行委員会委員長の野村達矢、ゲストとして、櫻井海音、ヒコロヒー、柴 那典、松島 功が登壇。MCはクリス・ペプラー、山本里菜が務めた。 ■クリス・ペプラ}