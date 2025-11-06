「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）ダート最強世代の一角が復活を果たす。４歳馬ラムジェットは５日、小牧加（レースは三浦）を背に栗東Ｅで単走。一杯に追われたラストはステッキも入り、まさに実戦さながら。鋭い伸び脚を発揮して７Ｆ９６秒４−３７秒８−１１秒２の好時計をマークした。見届けた佐々木師は「しっかりとやった。ストライドも良くていい感じ」と満足げだ。東京ダービーを制し、ＪＤクラシックでは世界最強馬