日本ハムは5日、今季まで巨人でコーチを務めた松本哲也氏（41）が、野手コーチに就任すると発表した。野手の総合的な指導が期待され、新庄監督の悲願のリーグ優勝と日本一を目指すチームを支える。松本氏は06年の育成ドラフト3位で巨人入り。支配下選手登録後の09年にはチームのリーグ3連覇、日本一に貢献した。17年の現役引退後は巨人の2、3軍などのコーチを経て、今季は1軍外野守備兼走塁コーチを務めた。