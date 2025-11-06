6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の5万1200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては987.73円高。出来高は1万2958枚だった。 TOPIX先物期近は3301.5ポイントと前日比23.5ポイント高、TOPIX現物終値比33.21ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51200+670 12958 日経