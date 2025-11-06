「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）秋の始動戦となったオールカマーを完勝したレガレイラは５日、美浦Ｗでサンダーストラック（２歳１勝クラス）と併入。６Ｆからパートナーを追走する形でスタートし、最後まで余裕のある走りで６Ｆ８０秒８−３７秒４−１１秒２をマークした。太田助手は「先週から引き続き体調は良く、ハードワークができるだけの状態にある。４角で少し動かしてからのリアクションで遅れるところ