８月９日の中京４Ｒで馬場入場後に落馬し、右足の踵骨骨折により休養していた幸英明騎手（４９）＝栗東・フリー＝が今週からレースに復帰。幸は「先週から牧場で乗せてもらって、土曜から渡辺厩舎を手伝ったりしていました。２日目から感覚が戻って、それほど違和感もなく乗れています。制限しましたが、最初から乗せてくれる先生がいて、ありがたいですね。いきなり重賞を乗せてもらいますし」と元気な姿を見せた。みやこＳの