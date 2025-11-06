ソフトバンクは5日、中村晃外野手（36）が兵庫県尼崎市の病院で腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けたと発表した。復帰まで2〜3カ月の見込み。10月18日の日本ハムとのCSファイナルS第4戦で一塁ベースを駆け抜けた後に審判員と激突し、慢性的に抱えていた腰痛が悪化。オフに入り、「最善の準備をして来年に入りたいと思っています」と話していた。18年目の今季は116試合出場で打率.240をマークした。