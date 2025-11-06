「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）オールカマー５着からの反撃を狙うホーエリートは５日、戸崎圭を背に美浦Ｗでグランドカリナン（５歳オープン）と併せ馬。馬なりで１馬身ほど追走し、６Ｆ８７秒６−３７秒８−１１秒６を計時して併入した。３週連続で感触を確かめた鞍上は「しっかりと動けているし、変わらず順調に来ています。目黒記念で騎乗した時も力をつけているなと感じたので、どこかで（タイトルを）獲れ