「京王杯２歳Ｓ・Ｇ２」（８日、東京）豪快に駆け上がった。ダイヤモンドノットは５日、栗東坂路で単走。力強くチップを蹴り上げ、馬なりで４Ｆ５２秒６−３８秒４−１２秒６をマークした。またがった福永師は「順調に来ています。使ってきているし、強い負荷はいらない。予定よりも少し速くなったけど、仕上がっている馬。競馬に行ってテンションが上がりやすいので、そこだけ。調教ぐらい落ち着いてくれたら」と納得の表情だ