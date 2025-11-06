南海（現ソフトバンク）の中心打者で、監督も務めた広瀬叔功（ひろせ・よしのり）さんが2日午後4時30分、心不全のため広島県の病院で死去した。89歳。広島県出身。葬儀は家族で執り行われた。野村克也、杉浦忠らと黄金時代を支えた歴代2位の通算596盗塁を誇る名選手だった。広島・大竹高から1955年に南海にテスト入団。入団後に投手から内野手に転向した。「チョロ」の愛称で親しまれ、俊足と天才的な走塁術で韋駄天（いだてん