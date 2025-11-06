日本ハムドラフト3位指名の東海大・大塚が同大で契約金6500万円、年俸1000万円で仮契約を結んだ。遊撃手として高い守備力を誇るが、その原点は「壁当て」だ。栃木県鹿沼市の実家はそば店「大越路」を営む。「実家が自営業なので駐車場で子供の頃からやっていた」とグラブさばきを磨いた。ただ、自身はそばアレルギーで「食べられない」と明かす。23年ドラフト3位の2年目・宮崎も実家がそば店ながら、自身はアレルギーだと告