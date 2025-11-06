「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）迫力ある動きで追い切りを締めた。５日、美浦Ｗの３頭併せで好仕上がりをアピールしたのはスティンガーグラス。ガルサブランカ（４歳２勝クラス）を前に、ハーバードスクエア（３歳１勝クラス）を後ろに置く隊列で発進。直線では真ん中に入り、左右から重圧を受けながらも、気持ち仕掛けられると勢いを増し、最後は馬体を並べてフィニッシュ。６Ｆ８５秒７−３８秒８−１１秒９を