イタリアのメローニ首相＝7月、ローマ（ゲッティ＝共同）【ローマ共同】イタリアのメローニ首相は5日、高市早苗首相との電話会談で、来年前半の訪日に向けて調整を進める方針で一致した。イタリア首相府が発表した。来年は両国の国交樹立160周年で関係強化を図る機会とする。メローニ氏は今年9月に訪日して大阪・関西万博を視察する予定だったが、ウクライナ情勢が流動的になったため直前で見送っていた。