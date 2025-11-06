ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 女子高生バイトに「君の処女が欲しい」店長の「驚きの対応」を回想 高校生 迷惑行為 アルバイト セクハラ 職場のトラブル キャリコネニュース 女子高生バイトに「君の処女が欲しい」店長の「驚きの対応」を回想 2025年11月6日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高校時代にコンビニでバイトをしていたという40代女性 当時、男性客から「君の処女が欲しい」とつきまとわれた 店長からその客が来たら隠れるよう指示され、バイト中に何度か隠れたとした 記事を読む おすすめ記事 キムタク＆静香の長女・Cocomi（24）がバレー“天才リベロ”と真剣交際！《本人は直撃に「仲良くさせていただいてます」》 2025年11月5日 16時0分 「2025 FNS歌謡祭」2週連続放送決定 第1弾出演アーティスト29組発表【一覧】 2025年11月6日 6時0分 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「おじさんが人と話すのやめてくれない?」“パーカー論争”引き起こしたコラムニスト、またも衝撃ポストで大炎上 2025年11月5日 19時35分