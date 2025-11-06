歌手で俳優の杉良太郎（８１）が５日、東京・品川区のきゅりあん小ホールで席亭を務める「第五回杉友（さんゆう）寄席」を開催した。「杉友寄席」は、杉が主演ドラマ「大江戸捜査網」（１９７０〜７４年）で共演していた古今亭志ん駒さん（２０１８年死去、享年８１）から若手落語家の収入、稽古場不足の実情を聞き「何か役に立てることはないか」と思案。二ツ目の落語家の応援を目的に、８１年に自宅を開放して実施した。