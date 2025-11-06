巨人の投手陣は投げ込み、フィジカル、走り込みの３チームに分かれて地獄の秋季キャンプを過ごしている。心も体も鍛えられるランニングの名物メニューのひとつ、３３４段の階段ダッシュを巨人投手担当・水上智恵記者が「走った」。息が上がり、足は震えた。投手陣が行っているランニングメニューのひとつ、Ｇタウンへの３３４段の階段ダッシュに宮原、堀田、菊地、園田に交じって挑戦した。トレーナーに「１回走ってみたら」と