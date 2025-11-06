俳優・中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の追加キャストが6日、発表された。主人公・吾妻潤（中村）とともに奮闘するNAZE（ネイズ）のライバルとなるボーイズグループ・TORINNERは、岩瀬洋志、志賀李玖、松瀬太虹、HOJIN（KAJA）、ISAAC（KAJA）が演じる。【写真】実力派そろい！圧倒的オーラを放つTORINNERドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。