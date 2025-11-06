フジテレビは、嵐の相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』を、12月3日と10日の2週連続で約8時間30分の生放送することを発表。出演アーティスト第1弾として、Snow Man、SixTONES、aiko、HANA、ILLIT、Number_iら、計29組も解禁された。【写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜出演者たち今年も大活躍だった話題のアーティストが続々登場。ILLIT、King & Prince、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、FRUITS ZIPPERを