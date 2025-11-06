アメリカのヘグセス国防長官は4日、トランプ大統領の指示のもと、東太平洋の公海上で麻薬を密輸していたとみられる船を空爆し、乗組員2人を殺害したと発表しました。アメリカ軍の攻撃による死者は、これまでに少なくとも66人にのぼるとしています。ヘグセス国防長官は4日、SNSに「トランプ大統領の指示に基づき、東太平洋で指定テロ組織が運用する麻薬密輸船に破壊攻撃を行った」と投稿し、乗組員の男2人を殺害したと明らかにしま