国内家具市場で圧倒的地位を確立したニトリだが、今後の成長に向けて懸念も生じている（撮影：今井康一）【図表で見る】ニトリの売上高、営業利益の推移。ここ数年は業績の頭打ち感が目立つ「最初は日本の暮らしを豊かにしようと60年計画を立て、52年目になった。安さや品質がアメリカに追いついても、コーディネートではまだ60点。これから世界の暮らしを豊かにしたいという思いで取り組んでいる」家具国内最大手のニトリホールデ