昨夜（5日）7時10分ごろ、岡山市北区東古松の市道で、女性(78)が軽乗用車にはねられる事故がありました（【画像①】に現場の地図）。 【地図を見る】事故のあった場所 警察によりますと、女性は近くに住んでいて、買い物の帰りに信号・横断歩道のない交差点を横断中に、右折してきた岡山市中区の会社員の女性(60)が運転する軽乗用車にはねられたということです。女性は全身を強く打ち、病院に搬送されていますが、意識不明