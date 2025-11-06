村上の去就を巡って様々な話題が展開されている(C)産経新聞社米放送局『ESPN』が現地時間11月3日、MLBオフシーズンの移籍市場についてのトピックを配信した。その中で、ポスティングでのメジャー移籍が有力視されている村上宗隆（ヤクルト）の「最適チーム」として、マリナーズを挙げている。この報道により、現地メディアからは、興味深い反響が上がった。【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せ