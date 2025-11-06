大谷の影響力について、ロバーツ監督が改めて口にした(C)Getty Images二刀流スターに称賛の声が止まらない。現地時間11月4日、米スポーツ専門局『ESPN』の名物コメンテーター、スティーブン・A・スミス氏は、公式Xを更新。自身の番組「The Stephen A. Smith Show」にドジャースのデーブ・ロバーツ監督を招き、大谷翔平の偉大さについて語り合った最新エピソードの一部映像を投稿している。【動画】なんという仲の良さ！真美子