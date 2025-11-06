侍ジャパンの井端弘和監督（５０）は５日、右肘の手術を受け来年３月のＷＢＣ出場が絶望的となったパドレスのダルビッシュ本人から連絡を受けたことを明かし「今回は出られないですけど、いろいろと連絡は取り合っていきたい」と、今後も連携を取る考えを示した。井端監督ら代表チームのメンバーは１５、１６日に東京Ｄで行われる強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向けて事前合宿地・宮崎に入った