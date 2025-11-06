Ｊ３アスルクラロ沼津は５日、次節のアウェー・琉球戦（９日）に向けて、静岡県裾野市内で公開練習。専大から今季入団したルーキーＤＦ一丸（いちまる）大地が「勝つことだけを考えて、思い切ってやるだけ」と貢献を誓った。前節（２日）の相模原戦は右ウィングバック（ＷＢ）で先発。リーグ戦の出場は５月３１日の群馬戦以来で、スタメンは同６日の岐阜戦以来、約６か月ぶりだった。「前週の（強化試合の）清水戦でいいプレー