アメリカのトランプ大統領は5日、ニューヨーク市長選挙などで野党・民主党が勝利したことについて、政府機関の一部閉鎖が大きな要因だと主張しました。アメリカ各地で4日に行われた選挙では、ニューヨーク市でトランプ大統領が敵視するゾーラン・マムダニ氏が勝利したほか、バージニア州とニュージャージー州の知事選でも与党・共和党が相次いで敗れました。トランプ大統領「世論調査を見れば、政府閉鎖が共和党にとって大きなマイ