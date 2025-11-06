日本プロ野球名球会は5日、南海ホークスのOBで名球会会員でもある広瀬叔功氏が2日に亡くなったことを発表しました。89歳でした。広瀬さんは1955年に南海ホークスへ入団。「走攻守に優れたリードオフマン」として引退する77年まで22年間にわたって活躍しました。プロ22年でプロ野球歴代2位の「596盗塁」を記録。さらに、5年連続盗塁王や3年連続ベストナイン選出など、数多くのタイトルを獲得し、名球会入りも果たしました。広瀬さん