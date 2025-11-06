ドローンを整備するウクライナ兵＝4日、ウクライナ東部（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、「ロシアの主張に反し、わが軍の兵士は防衛線を死守している」と強調した。リトアニアのナウセーダ大統領との電話会談で述べた。ロシア国防省は5日、東部ドネツク州の要衝ポクロウシクでウクライナ軍を包囲したとして投降を呼びかけている。ポクロウシクの情勢について、ウクライナ軍は包囲を否定