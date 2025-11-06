バスト100センチのグラビアアイドル未梨一花（26）が5日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。未梨は「そろそろ筋トレ再開する、、、はず」とコメントし、こぼれんばかりの美バストを小面積のビキニで包んだ自撮り写真を投稿した。この投稿にフォロワーからは「今のままでも充分ナイスバディだよ」「痩せなくても完璧です」「まあ忙しいし、しゃーないよ」とコメントが寄せられている。未梨は今年6月、所属事務