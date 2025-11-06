韓国の李在明政権が南北融和路線を鮮明にする一方、北朝鮮の人権問題を軽視する姿勢を強めている。韓国統一省は4日、南北対話や経済協力機能を大幅に復元する一方で、拉致被害者や人権問題を担当していた部門を縮小・統合する組織改編を正式に施行した。先月15日から27日にかけて予告されていた「統一省および所属機関の職制施行令」改正案がこの日、官報に掲載され、即日施行された。これにより、南北会談を担当する「南北会談本