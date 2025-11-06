中日・金丸は、投手陣全員に質問攻めする構えを示した。「普段の調整方法や、どんなトレーニングをしているのか、聞いてみたいと思います」プロ1年目の今季は2勝6敗、防御率2・61。勝ち星こそ恵まれなかったが、登板15試合のうち12度のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録した。関大3年時の昨年3月に欧州代表との強化試合のメンバーに選出されて以来となる侍ジャパンで貪欲に吸収し、さらなる上昇曲線を