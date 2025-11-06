広島の1軍投手コーチに就任した石井弘寿氏（48）が5日、宮崎・日南の秋季キャンプに合流し、ブルペンで若手投手たちに熱視線を送った。「選手、スタッフと顔合わせをして、より一層、身が引き締まった。今日見させてもらっても、本当に力のある勢いのある投手がたくさんいた」今季までコーチを務めたヤクルトでは、21、22年のリーグ優勝に尽力した。今季リーグ5位の防御率3.20に終わった広島は、投手陣の整備が急務。石井コ