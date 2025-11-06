「黒田さん＋栗林さん」で目指すは最多勝だ。広島からドラフト5位指名された赤木晴哉投手（22＝佛教大）が5日、京都市内のキャンパスで鞘師智也、末永真史両スカウトから指名あいさつを受けた。投球スタイルを参考にしている先輩として、チームメートになる栗林良吏投手（29）を挙げた右腕。最初で目立つよりも長く活躍する選手に、というスカウトからの注文には、黒田博樹球団アドバイザー（50）の姿をイメージした。涙のち笑